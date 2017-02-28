Події

15:59 28.02.2017

Посольство Індії сприятиме просуванню йоги в українських школах

Посольство Індії в Україні у співпраці з індійськими компаніями працюватиме над просуванням йоги в українських навчальних закладах, повідомив посол Індії в Україні Манодж Кумар Бхарті.

"Ми працюємо над просуванням йоги в школи України і постараємося це зробити", - сказав індійський посол на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Він також зазначив, що в Україні вже є позитивний приклад викладання гінді.

У свою чергу представник індійських компаній в Україні, що працюють у сфері туризму і культури, Арнаб Ройчарамоні поінформував, що цей проект перебуває на етапі розробки та обговорення.

"Це проект для дітей у школах і університетах та різних організаціях. Це безкоштовний проект, яким ми опікуватимемося разом із паном послом. Ми пояснюватимемо і проводитимемо майстер-класи з техніки дихальних вправ, що дуже корисно для здоров'я, і плюс медитації", - сказав А.Ройчарамоні.

Він також висловив сподівання, що цей проект підтримає Міністерство освіти України, а також Міністерство молоді і спорту та Міністерство культури.

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