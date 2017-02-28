Україна має не допустити розвиток Донбасу в напрямку Росії

Співголова правління Фонду ім. Генріха Бьолля (Берлін) Ральф Фюкс вважає, що Україні необхідно активізувати зусилля з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, а також розробити і реалізувати план економічного співробітництва з окупованими територіями Донецької та Луганської областей для уникнення розвитку регіону в бік Росії.

На думку експерта, Україні варто активізувати дипломатичні ініціативи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема щодо імплементації Мінських угод.

"Сюди також належить реалізація плану українського уряду щодо окупованих територій. Дуже важливо, щоб ці території, і населення, яке зараз перебуває під проросійськими сепаратистами, не були відрізані і ізольовані, щоб вони не потрапили в руки Росії. А щоб економічні, соціальні зв'язки з населенням там посилювалися, щоб збільшувалася мобільність на пунктах пропуску, щоб економічне співробітництво не згорталося, а посилювалося, для того, щоб зробити неможливим розвиток цього регіону в напрямку Росії", - сказав він на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

На думку Р. Фюкса, Україна також має визначитися, на які компроміси вона готова піти, щоб зберегти політичний суверенітет над цими територіями.

"Рішення путінського уряду про визнання документів так званих народних республік – це чіткий сигнал, що російська політика спрямована на фактичну інтеграцію цих областей до свого складу, не анексувати, але фактично зробити там російський протекторат з економічної і політичної точки зору, який був би пов'язаний з Росією", - зазначив співголова правління Фонду. (Берлін) Ральф Фюкс вважає, що Україні необхідно активізувати зусилля з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, а також розробити і реалізувати план економічного співробітництва з окупованими територіями Донецької та Луганської областей для уникнення розвитку регіону в бік Росії.

На думку експерта, Україні варто активізувати дипломатичні ініціативи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема щодо імплементації Мінських угод.

"Це також стосується реалізації плану українського уряду щодо окупованих територій. Дуже важливо, щоб ці території, і населення, яке зараз перебуває під проросійськими сепаратистами, не були відрізані та ізольовані, щоб вони не потрапили до рук Росії. А щоб економічні, соціальні зв'язки з населенням там посилювалися, щоб збільшувалася мобільність на пунктах пропуску, щоб економічне співробітництво не згорталося, а посилювалося, для того, щоб зробити неможливим розвиток цього регіону в напрямку Росії", - сказав він на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

На думку Р. Фюкса, Україна також має визначитися, на які компроміси вона готова піти, щоб зберегти політичний суверенітет над цими територіями.

"Рішення путінського уряду про визнання документів так званих народних республік – це чіткий сигнал, що російська політика спрямована на фактичну інтеграцію цих областей в свій склад, не анексувати, але фактично зробити там російський протекторат із економічної і політичної точки зору, який був би пов'язаний з Росією", - зазначив співголова правління Фонду.