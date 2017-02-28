Рух громадського транспорту на Шулявському шляхопроводі в Києві відновлено

Рух автотранспорту та тролейбусів №№ 7, 22, 27, 30, 42 на Шулявському шляхопроводі відновлено, повідомили в департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У прес-службі КМДА у вівторок повідомили, що вночі 28 лютого після обвалення зовнішньої конструкції пішохідної частини Шулявського шляхопроводу були проведені статичні випробування естакади та отримані висновки експертизи від НВП "Мостовий центр" та Державного дорожнього науково-дослідного інституту.

Після цього мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити всі старі шляхопроводи і мости в столиці, визначити їхній технічний стан та приймати рішення щодо подальших робіт та режиму експлуатації.

Раніше у вівторок, 28 лютого. В. Кличко на брифінгу повідомив, що наразі готують аналітичні матеріали для плану реконструкції шляхопроводу та розв'язки біля станції метро "Шулявська".

Мер зазначив, що реконструкція моста розпочнеться в 2017 році, заплановано завершити її за два роки. "Після ТЕО ми зможемо говорити, скільки це коштуватиме, але можу сказати попередньо - це буде понад 1,5 млрд грн для того, щоб відремонтувати цю розв'язку", - додав він.