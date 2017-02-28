Україну в Європі стали менше підтримувати, зокрема через російську пропаганду

Підтримка України в Європі знижується в результаті сильної російської пропаганди, цей процес може продовжитися через результати майбутніх виборів у низці європейських країн.

"Необхідно реалістично дивитися на те, що підтримка України дещо зменшується, зростає втома від України в деяких шарах західноєвропейської громадськості ... Це великий успіх російської пропаганди, яка показує Україну як щось незрозуміле. Путін говорить про Україну як про якесь штучне утворення, несправжню державі. На жаль, ця пропаганда успішна в деяких частинах Європи", - сказав співголова правління Фонду ім. Генріха Бьолля (Берлін) Ральф Фюкс на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За його словами, міжнародна підтримка України, яка базується на осі "Берлін-Брюссель-Вашингтон", допомагає здійснювати дипломатичний і економічний тиск на Росію, однак ситуація навколо виборів в європейських країнах в 2017 році може призвести до того, що "коаліція підтримки України на Заході з часом може вже не бути очевидною річчю".

На думку Р. Фюкса, президентські вибори у Франції можуть закінчитися перемогою проросійського кандидата.

"Вибори у Франції призведуть до президента, який все більше буде дивитися в бік Росії, у бік нормалізації відносин", - вважає експерт.

Разом з тим, Р. Фюкс зазначив, що підтримка України з боку Німеччини в контексті майбутніх виборів знаходиться під питанням. "Україна більше не може покладатися на підтримку Ангели Меркель, оскільки вона, можливо, більше не буде канцлером. ... Наскільки сильно в подальшому Німеччина підтримуватиме Україну - це на сьогоднішній момент відкрите питання", - вважає експерт.

Водночас, на його переконання, все ще зберігається настрій продовжити санкції, незважаючи на велику кількість проросійських організацій.

Р. Фюкс рекомендував українській владі продовжувати реформи, а також більше інформувати про успіхи Української держави.