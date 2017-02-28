Ляшко задекларував 270 тис. грн доходу від оренди майна і 90 тис. грн процентів від "Ощадбанку"

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко задекларував 270 тис. грн доходу від надання майна в оренду громадянину України Олександру Риженкову і 90 тис. грн процентів від "Ощадбанку".

Відповідне повідомлення про суттєві зміни було внесено політиком до Єдиного реєстру декларацій.

Як повідомлялося, в електронній декларації за 2015 рік О. Ляшко зазначив, що володіє 12 об'єктами нерухомості, ще три – орендує.

У власності О. Ляшка перебувають 6 земельних ділянок за 210 кв. м у Княжичах під Києвом, дві квартири (376,2 і 95,5 кв. м), машиномісце (23,6 кв. м), офіс (182,8 кв. м) у столиці. Також у нього є гараж площею 127,5 кв. м у Прилуках Чернігівської області. Він орендує житловий будинок (215,9 кв. м) і дві земельні ділянки (450 і 142,3 кв. м) під Києвом.

Доходи керівника парламентської фракції за минулий рік становили майже 2 млн. грн. від відчуження нерухомості, понад 2,2 млн грн від відчуження рухомого майна і 160 тис. грн зарплати і виплат у Верховній Раді. У банках О. Ляшко тримає понад 2 млн грн. Він також задекларував $740 тис., EUR 90 тис. і 890 тис. грн готівкою.

У лідера Радикальної партії два автомобілі – Toyota Land Cruiser 2004 року випуску і Mercedes-Benz S 500L 4MATIK 2006 року випуску.