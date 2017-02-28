"Укрбуд" заперечує причетність до компанії, відповідальної за реконструкцію Шулявського шляхопроводу в Києві

Українська державна будівельна корпорація (УДБК) "Укрбуд" заперечує свою причетність до ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія (ІБК) "Укрбуд" (Київ), яка відповідальна за реконструкцію Шулявського шляхопроводу в Києві.

"У зв'язку з подіями 27 лютого на Шулявському шляхопроводі інформуємо, що відповідальне за його реконструкцію ТОВ "ІБК "Укрбуд", яке 22 грудня 2016 року перемогло в оголошеному КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва" тендері, не має відношення до УДБК "Укрбуд" і не входить до її складу", – йдеться в повідомленні прес-служби УГСК "Укрбуд" у вівторок.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, ТОВ "ІБК "Укрбуд" створено в 2015 році, основний вид діяльності – організація будівництва будівель.

Власником частки 100% у статутному капіталі компанії виступає її керівник Максим Фомічов.

Статутний капітал ТОВ "ІБК "Укрбуд" станом на 28 лютого 2017 року становить 50 тис. грн.

Як повідомлялося, міст на Шулявському шляхопроводі в Києві, сполучає просп. Вадима Гетьмана з вул. Олександра Довженка і проходить над просп. Перемоги, саме на цій ділянці він обрушився в понеділок увечері.

Зруйнувалася і впала одна крайня з кількох паралельних залізобетонних балок моста над ділянкою, на якій розташована автостоянка. Разом з балкою обрушилася й огорожа моста.