Китайська держкомпанія China Haisum Engineering може інвестувати в українські проекти із садівництва $515 млн

Асоціація "Укрсадпром" і китайська державна компанія China Haisum Engineering Co, Ltd підписали меморандум про взаєморозуміння, в рамках якого передбачено виділення $515 млн інвестицій на українські проекти із садівництва.

"З допомогою китайської корпорації українські садівники зможуть отримати $515 млн інвестицій протягом наступних двох років", - повідомив голова асоціації "Укрсадпром" Дмитро Крошка на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За його словами, заплановані інвестиції в рамках партнерства будуть освоєні в 16-ти областях України.

"Всі інфраструктурні проекти наших членів асоціації "Укрсадпром" - ІФ) будуть розглянуті, і я розраховую, що більшість з них буде профінансовано. На сьогоднішній день відібрано 18 проектів, суми інвестицій в яких від $200 тис. до $25 млн", - зазначив Д. Крошка.

Він також повідомив, що у підписаному 28 лютого меморандумі сторони визначили напрямки для інвестування. Йдеться про плодопереробку, будівництво фруктосховищ, три виробничо-логістичні комплекси, впровадження системи зрошення на 35 тис. га.

"На плодопереработку ми передбачили $170 млн, що мають забезпечити додаткові потужності і переробку до 500 тис. тонн свіжої плодово-ягідної продукції. Щодо фруктосховищ - це $130 млн і мінімальні потужності, яких ми маємо досягти - це 500 тис. тонн додатково до того, що ми маємо. На сьогодні ми маємо близько 280 тис. тонн одночасного зберігання", - сказав Д. Крошка.

Голова асоціації також зазначив, що фінансовим оператором у рамках цього проекту може стати один з українських державних банків.

Генеральний директор департаменту з міжнародних зв'язків China Haisum Engineering Co Гонг Чжюн уточнив, що на форумі в Пекіні 14-15 травня 2017 року заплановано підписання офіційного документа між представниками України і Китаю щодо спільного інвестування в Україні і одним з проектів буде садівництво.