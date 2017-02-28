Події

17:58 28.02.2017

СБУ перекрила канал постачання екстазі з Європи до України

Канал контрабандних поставок з однієї з європейських країн особливо небезпечного психотропу МДМА (Метилендиоксиметамфетамін) ліквідувала в Сумах Служба безпеки України.

"Оперативники спецслужби встановили жителя обласного центру, який поштою отримував екстазі з-за кордону. Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили 100 таблеток МДМА, вартість яких на "чорному ринку" становить близько 100 тисяч гривень", - повідомили у вівторок в прес-центрі СБ України.

У спецслужбі зазначили, що до наркобізнесу зловмисник приєднався через оголошення в транспорті. В Інтернеті він отримував інструкції з пошуку "клієнтів", конспірації і поведінки в разі затримання.

Наркоділку повідомлено про підозру у ч. 2 ст. 305 (контрабанда особливо небезпечних психотропних речовин) Кримінального кодексу України. Його заарештовано. Триває досудове розслідування.

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