Японія підтримуватиме розвиток медустанов Держприкордонслужби України

Відбулася робоча зустріч голови Державної прикордонної служби України Віктора Назаренка з послом Японії в Україні Шигекі Сумі, під час якої сторони обговорили напрями подальшої співпраці і підтримки японської сторони.

"Пан Шигекі Сумі зазначив, що в рамках подальшого співробітництва Японія надалі надаватиме допомогу для розвитку медичних закладів Державної прикордонної служби України", - повідомляє у вівторок прес-служба Держприкордонслужби України.

В. Назаренко поінформував Ш. Сумі про стан реформ у Держприкордонслужбі та реалізації специфічних завдань, покладених на відомство в зоні проведення АТО.

У свою чергу посол Японії зазначив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку уряду його країни.