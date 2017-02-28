Події

18:14 28.02.2017

Японія підтримуватиме розвиток медустанов Держприкордонслужби України

Відбулася робоча зустріч голови Державної прикордонної служби України Віктора Назаренка з послом Японії в Україні Шигекі Сумі, під час якої сторони обговорили напрями подальшої співпраці і підтримки японської сторони.

"Пан Шигекі Сумі зазначив, що в рамках подальшого співробітництва Японія надалі надаватиме допомогу для розвитку медичних закладів Державної прикордонної служби України", - повідомляє у вівторок прес-служба Держприкордонслужби України.

В. Назаренко поінформував Ш. Сумі про стан реформ у Держприкордонслужбі та реалізації специфічних завдань, покладених на відомство в зоні проведення АТО.

У свою чергу посол Японії зазначив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку уряду його країни.

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