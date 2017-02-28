Події

18:23 28.02.2017

Двоє бійців ЗСУ загинули, один дістав поранень під час обстрілу бойовиками українських позицій у вівторок

З початку доби 28 лютого до 18.00 зафіксовано 56 обстрілів позиції Збройних сил України з боку бойовиків, у результаті чого двоє військовослужбовців української армії загинули та ще один дістав поранень, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом зафіксовано 56 обстрілів. Двоє наших військових загинули, один поранений", - йдеться у зведенні станом на 18.00 вівторка, оприлюдненому на сторінці прес-центру штабу АТО в соцмережі Facebook.

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