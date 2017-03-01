Бойовики 117 разів за добу обстріляли позиції сил АТО

За минулу добу бойовики здійснили 117 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні проведення Антитерористичної операції, внаслідок яких двоє українських військовослужбовців загинуло, один - травмований, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Водяне з артилерії калібру 122 мм, Гнутове, Широкине, Павлопіль і Водяне - з мінометів, Красногорівку, Талаківку, Павлопіль, Гнутове - з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, Мар’їнку обстрілювали з БМП, а по Широкиному і Троїцькому вів вогонь снайпер бойовиків.

На донецькому напрямку бойовики обстрілювали з танків шахту Бутовка, Верхньоторецьке і Новгородське, з артилерії калібру 152 мм - Луганське і Троїцьке, з мінометів калібру 120 мм і 80 мм - Піски, Зайцеве, Троїцьке, Новолуганське, Кам’янку, Авдіївку, Опитне, Новотошківське і Луганське, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Зайцеве, Верхньоторецьке, Невельське, Богданівку, Авдіївку та Луганське, з озброєння БМП - Луганське.

На луганському напрямку бойовики обстрілювали Кримське з артилерії калібру 152 мм, Попасну, Оріхове, Новозванівку, Новоолександрівку і Кримське - з мінометів, Станицю Луганську і Новоалександрівку - зі стрілецької зброї, з БМП і БТР - Новозванівку. По Жовтневому вів вогонь снайпер бойовиків.