Події

10:28 01.03.2017

Луценко: Суд дозволив заочне розслідування стосовно екс-міністра Клименка

Суддя Голосіївського районного суду м. Києва надала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

"Після 17 годин "процесуальних" боїв та ігор адвокатів у хованки від суду суддя Голосіївського суду Мирошниченко, розглянувши понад 30 клопотань захисту, надала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (простіше - заочного розслідування) стосовно Клименка О.В.", - написав генпрокурор України Юрій Луценко в середу вранці на своїй сторінці у Facebook.

Генпрокурор нагадав, що О.Клименка підозрюють у тому, що в період із квітня 2012 р. по вересень 2013 р., він, обіймаючи посаду голови ДПСУ (міністра доходів і зборів), "у складі створеної та очолюваної Януковичем В.Ф. злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств в особливо великому розмірі, які було розподілено між учасниками злочинної організації".

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