На деяких ділянках доріг у Чернігівській і Сумській областях вводять обмеження на рух автотранспорту
Із метою збереження покриття автомобільних доріг від руйнування і деформацій під час перезволоження земляного полотна в період весняного відтавання ґрунтів, у Чернігівській і Сумській областях з 1 березня по 15 квітня вводиться обмеження на рух транспортних засобів із відповідними ваговими параметрами на окремих ділянках доріг дорогах державного значення, повідомляє прес-служба Національної поліції.
Зокрема, в Сумській області вводиться обмеження на рух транспортних засобів з осьовим навантаженням понад 7 тс на дорогах державного значення і понад 5 тс - на дорогах місцевого значення.
У Чернігівській області рух транспортних засобів із вагою понад 12 тонн і осьовим навантаженням понад 6 тс - на дорогах державного значення, а транспортних засобів із вагою більше ніж 6 тонн і осьовим навантаженням понад 4 тс - на дорогах місцевого значення.
Без обмежень рух здійснюється на таких дорогах:
- М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі;
- М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ;
- Н-07 Київ-Суми-Юнаківка (на ділянці від м. Києва до м. Прилуки);
- Р-61 Батурин-Конотоп-Суми;
- під'їздами до міст: Прилуки (від автодороги Н-07 від смт Ладан і з боку м. Пирятин), Ніжин (від автодороги М-02), Борзна (від автодороги М-02), Бахмач (від автодороги М-02).
При цьому обмеження не стосуються:
- транзитного транспортного засобу, що перетинає кордон;
- пасажирського транспорту загального користування, аварійних служб і транспорту, що використовується під час ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій;
- транспортних засобів дорожніх організацій Укравтодору, а також підприємств, що виконують роботи за ордерами Служби автомобільних доріг, погодженими з УПД ГУНП у Чернігівській області;.
- транспорту із загальною фактичною масою до 12 тонн та осьовим навантаженням до 8 тс, задіяного для перевезення сільгосппродукції (живності, молокопродуктів, кормів, посівного матеріалу, міндобрив, борошна та інших продуктів харчування), вугілля, дров, торфобрикету, скрапленого газу, паливно-мастильних матеріалів, сільгосптехніки, запчастин.