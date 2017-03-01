На деяких ділянках доріг у Чернігівській і Сумській областях вводять обмеження на рух автотранспорту

Із метою збереження покриття автомобільних доріг від руйнування і деформацій під час перезволоження земляного полотна в період весняного відтавання ґрунтів, у Чернігівській і Сумській областях з 1 березня по 15 квітня вводиться обмеження на рух транспортних засобів із відповідними ваговими параметрами на окремих ділянках доріг дорогах державного значення, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зокрема, в Сумській області вводиться обмеження на рух транспортних засобів з осьовим навантаженням понад 7 тс на дорогах державного значення і понад 5 тс - на дорогах місцевого значення.

У Чернігівській області рух транспортних засобів із вагою понад 12 тонн і осьовим навантаженням понад 6 тс - на дорогах державного значення, а транспортних засобів із вагою більше ніж 6 тонн і осьовим навантаженням понад 4 тс - на дорогах місцевого значення.

Без обмежень рух здійснюється на таких дорогах:

- М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі;

- М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ;

- Н-07 Київ-Суми-Юнаківка (на ділянці від м. Києва до м. Прилуки);

- Р-61 Батурин-Конотоп-Суми;

- під'їздами до міст: Прилуки (від автодороги Н-07 від смт Ладан і з боку м. Пирятин), Ніжин (від автодороги М-02), Борзна (від автодороги М-02), Бахмач (від автодороги М-02).

При цьому обмеження не стосуються:

- транзитного транспортного засобу, що перетинає кордон;

- пасажирського транспорту загального користування, аварійних служб і транспорту, що використовується під час ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій;

- транспортних засобів дорожніх організацій Укравтодору, а також підприємств, що виконують роботи за ордерами Служби автомобільних доріг, погодженими з УПД ГУНП у Чернігівській області;.

- транспорту із загальною фактичною масою до 12 тонн та осьовим навантаженням до 8 тс, задіяного для перевезення сільгосппродукції (живності, молокопродуктів, кормів, посівного матеріалу, міндобрив, борошна та інших продуктів харчування), вугілля, дров, торфобрикету, скрапленого газу, паливно-мастильних матеріалів, сільгосптехніки, запчастин.