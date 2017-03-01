Події

10:57 01.03.2017

У шкільній їдальні Бахмута отруїлися 60 дітей

У лікарню м. Бахмута Донецької області госпіталізовано 16 учнів місцевої школи з харчовим отруєнням. Усього по медичну допомогу звернулося 60 дітей.

"Станом на 9:20 (1 березня, середа - ІФ) відомо про погіршення здоров'я 60 дітей, з яких 40 звернулися у шкільний медпункт, ще 20 - до медичного закладу. Нині госпіталізовано в інфекційне відділення Бахмутської лікарні 16 учнів 1-10 класів", - повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції Донецької області в середу.

Перші постраждалі почали надходити до лікарні у вівторок увечері з однаковим діагнозом - токсикоінфекція, синдром гастроентероколіт.

Про подію правоохоронцям повідомили лікарі, які реєстрували звернення батьків школярів. Останні зазначають, що погіршення здоров'я розпочалося після обіду в їдальні школи.

У медзакладі працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції. Попередньо факт кваліфіковано за ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України.

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