Будівництво транспортної розв'язки на Шулявці розпочнеться наприкінці року - Кличко

Реконструкцію Шулявського шляхопроводу було заплановано на 2017 рік, і вже наприкінці цього року столична влада планує розпочати будівництво транспортної розв'язки на Шулявці, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Ми обмежили рух транспорту на Шулявському шляхопроводі, тобто габарит проїжджої частини з двох сторін. І обмежили рух вантажівок загалом у місті, щоб великогабаритний транспорт не створював заторів і не руйнував інфраструктури", - зазначив Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів, повідомила прес-служба мера в середу вранці.

Градоначальник зазначив, що Державний дорожній науково-дослідний інститут здійснив необхідні технічні випробування моста.

"Відбулися технічні випробування. Інститут дозволив рух шляхопроводом", - сказав В.Кличко.

Він наголосив, що початок ремонту Шулявського шляхопроводу було заплановано на кінець цього року.

"Більше того, не лише ремонт, а й будівництво розв'язки. Було розроблено проект, який уже цього року почнемо втілювати, щоб зробити нормальну розв'язку і реконструкцію цього шляхопроводу", - наголосив мер.

Відповідаючи на запитання, скільки часу треба на реалізацію цього проекту, В.Кличко зазначив, що орієнтовно півтора-два роки.