Прямі іноземні інвестори в 2016 р. збільшили вкладення в Україну на 17,1%, серед лідерів Росія

Іноземні інвестори в 2016 році вклали в економіку України $4,406 млрд прямих інвестицій (ПІІ) у вигляді акціонерного капіталу, що на 17,1% перевищує показник 2015 року, повідомила Державна служба статистики у вівторок.

Згідно з її даними, в четвертому кварталі 2016 року обсяг вкладень ПІІ в Україну впав порівняно з четвертим кварталом 2015 року приблизно вдвічі - до $0,6 млрд.

Відомство зазначає, що майже 70% загального обсягу надходжень припадає на Російську Федерацію - $1,667 млрд, Кіпр - $0,428 млрд, Велику Британію - $0,404 млрд, Нідерланди - $0,255 млрд та Австрію - $0,25 млрд.

Водночас у повідомленні Держстату, у порушення традиції, немає даних про вилучення інвестицій, курсову різницю і, відповідно, підсумковий показник - накопичені ПІІ. Ці дані буде оприлюднено лише 30 березня, йдеться в публікації.

Відомство лише уточнює, що в 2016 році прямі інвестиції в Україну здійснили інвестори 77 країн світу, зокрема з країн ЄС надійшло $1,972 млрд, або майже 45% загального обсягу вкладень.

У галузевому розрізі, зазначає Держстат, найбільші інвестиції надійшли до фінансової та страхової сфери - $2,825 млрд, оптової та роздрібної торгівлі - $0,525 млрд і промисловості - $0,475 млрд.

Водночас обсяг прямих інвестицій українських підприємств-резидентів 2016 року скоротився порівняно з 2015 роком на 25,8% - до $20,7 млн. Їх було спрямовано до 15 країн світу, зокрема до Кіпру - $7,5 млн, Віргінських Островів (Брит.) - $7,3 млн, Австрії та РФ - по $1,6 млн.

Найбільші обсяги інвестицій були здійснені підприємствами промисловості - $8,4 млн, оптової та роздрібної торгівлі - $7,6 млн, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності - $2,2 млн.

Як повідомлялося, обсяг ПІІ в Україні у вигляді акціонерного капіталу на 1 жовтня 2016 року становив $45,152 млрд, що на $2,62 млрд, або на 6,2%, перевищує показник на початок року. Згідно з даними Держстату, нерезиденти за січень-вересень минулого року збільшили вкладення в Україну на $3,8 млрд, водночас вилучивши усього $0,46 млрд, негативна курсова різниця за зазначений період становила $0,66 млрд.

Ці дані значно кращі, ніж у січні-вересні 2015 року, коли нерезиденти вклали $2,55 млрд, вилучили $0,52 млрд, а негативна курсова різниця становила $3,65 млрд.