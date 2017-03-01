ЗЕБ провів переговори з угорським OTP щодо продажу Промінвестбанку

Представники керівництва Промінвестбанку (ПІБ, Київ) і російського ЗЕБ (Зовнішекономбанк, рос. ВЭБ - ІФ) провели переговори з угорською OTP Group - одним із потенційних покупців українського банку, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, ознайомлене із ситуацією.

"Минулого тижня представники ПІБ і його акціонера перебували в Будапешті з метою обговорення можливої операції", - сказав співрозмовник агентства, не уточнивши, чи було досягнуто якихось домовленостей.

За його словами, купівлею ПІБ цікавляться інвестори і в Україні.

У ЗЕБ і ПІБ від коментарів відмовилися.

Раніше ЗЕБ заявляв про плани продати українську "дочку" в 2017 р.

Згідно з даними Нацбанку України, станом на кінець 2016 р. ПІБ з активами 34,32 млрд грн посідав 11-те місце на ринку серед 93 банків, тоді як "дочка" OTP - ОТП Банк - з активами 24,83 млрд грн була 13-ю.

Роком раніше ПІБ з активами 41,65 млрд грн був на 9-му місці серед 109 банків, ОТП Банк з активами 21,15 млрд грн - на 14-му.

Після націоналізації ПриватБанку трьома найбільшими банками країни на початок 2017 р. стали держбанки з активами від 220 млрд грн до 160 млрд грн кожен. До п'ятірки увійшли також Райффайзен Банк Аваль - 56 млрд грн і ще один держбанк Укргазбанк - 53,7 млрд грн.