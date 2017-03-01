Події

11:51 01.03.2017

Невідомі підпалили двері Українського інституту нацпам’яті - В’ятрович

Невідомі підпалили двері будівлі Українського інституту національної пам'яті, повідомив директор інституту Володимир В'ятрович.

"Вночі невідомі підпалили двері до Українського інституту національної пам'яті. Цього разу "візиток" не залишили", - написав В.В'ятрович на своїй сторінці у Facebook у середу вранці.

Як повідомлялося, 16 лютого поліцейські затримали трьох осіб, які намагалися напасти на В.В'ятровича. В.В’ятрович написав про інцидент на своїй сторінці у Facebook: "Якісь "хворі" в масках стояли перед Укрінформом, де мав відбутися мій звіт. Троє з них кинулися на мене - невдало для них. Зараз затримані поліцією. Звіт відбувся. А "хворим", напевно, таки варто частіше відвідувати спортзал".

Того самого дня невідомі облили червоною фарбою двері і поріг будівлі інституту. "Тим часом під дверима Українського інституту національної пам'яті розлили червону фарбу і залишили наліпки "Славянская стража". Очевидно, це ті самі, хто нині напали на мене", - написав В. В'ятрович на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

У столичній поліції заявляють, що з'ясовують обставини пошкодження дверей державної установи.

"Сьогодні близько 9-ї години до столичної поліції за спецлінією 102 надійшло повідомлення про пошкодження дверей будівлі на вул. Липській. За зазначеною адресою негайно виїхали наряди поліції та слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що внаслідок займання частково пошкоджена зовнішня частина вхідних дверей інституту. Постраждалих немає. За цими фактами поліція розпочала перевірку", - повідомляє відділ комунікації поліції Києва в середу.

Правоохоронці здійснюють першочергові слідчі дії. Зібрані матеріали зареєстровано в Печерському управлінні столичної поліції, розпочато перевірку, за результатами якої буде ухвалено відповідне процесуальне рішення. Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення осіб, причетних до правопорушення, йдеться в повідомленні.

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