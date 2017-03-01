Події

12:40 01.03.2017

Суддю-втікача Чауса затримано в Молдові за запитом Генпрокуратури

Суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, якого викрили в отриманні $150 тис. хабара, які той зберігав у закопаних у дворі власного будинку скляних банках, та який перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу, затримали в Молдові.

"Суддю Чауса, який намагався втекти від правосуддя, затримали співробітники прокуратури Молдови за запитом Генпрокуратури України, ініційованим НАБУ. Після екстрадиційної перевірки очікуємо Чауса на батьківщині", - написала прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook у середу.

Як повідомлялося, 9 серпня 2016 р. детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) викрили М.Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді М.Чауса. Спікер парламенту Андрій Парубій одразу ж підписав ці дві постанови.

У САП того ж дня повідомили, що М.Чаус перебував в окупованому Росією Криму.

Солом'янський райсуд Києва 12 вересня дав дозвіл на затримання М.Чауса.

На початку жовтня директор НАБУ Артем Ситник допустив, що М.Чаус сам повернеться до України, а також зазначив, що готуються документи для звернення до Інтерполу.

НАБУ 21 жовтня направило до Інтерполу документи з проханням оголосити в міжнародний розшук суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса. З 11 листопада 2016 р. суддя знаходився в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту й подальшої екстрадиції в Україну. Його підозрюють у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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