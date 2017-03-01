Кабмін затвердив порядок ввезення і вивезення товарів із району проведення АТО

Кабінет Міністрів України затвердив порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції (АТО).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в Києві в середу.

"Рішення передбачає встановлення контрольних пунктів, які будуть відстежувати переміщення товарів відповідно до прийнятого рішення. Найголовніше - все те, що буде прийнято - дозволено, усе інше заборонено, абсолютне все", - сказав В.Гройсман перед ухваленням цього рішення.

Представляючи проект рішення Кабміну, начальник штабу антитерористичного центру при СБУ Геннадій Кузнєцов зазначив, що проект порядку спрямований на визначення правового режиму переміщення товарів, зокрема визнаних гуманітарною допомогою, до районів або з районів проведення АТО через лінію зіткнення або в її межах.

За його словами, дія цього документа поширюється на фізосіб і суб'єктів господарювання, які здійснюють такі переміщення.