Події

13:13 01.03.2017

Рада Європи рекомендує створити офіс інформаційного комісара в Україні

Експерти Ради Європи рекомендують створити офіс інформаційного комісара, який би курирував питання доступу до публічної інформації та захисту персональних даних.

"Експерти Ради Європи рекомендують створити єдиний орган інформаційного комісара, у компетенції якого була б робота з двома правами: доступ до публічної інформації та захист персональних даних. Це є ключовою рекомендацією Ради Європи щодо аналізу та розподілу повноважень держустанов у сфері інформаційної політики та медіа в Україні", - сказав голова офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг на прес-конференції в Києві в середу.

Він також зазначив, що наявність незалежного інформаційного комісара допоможе реформувати інші сфери, зокрема охорони здоров'я, освіти, антикорупційну.

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