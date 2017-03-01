Фестиваль танцю «Парад надій» назвав кращих спортсменів

25 та 26 лютого у столичному виставковому центрі «Київекспоплаза» відбулися XXVIІІ Міжнародні традиційні змагання зі спортивного танцю «ПАРАД НАДІЙ – 2017» та турнір за кубок «Фокстроту».

Організатори - спортивно-танцювальний Центр „Спорт-Данс” («Школа танців Федорчук») та Асоціація спортивного танцю України. Вкотре змагання відбулися за підтримки Групи компаній «Фокстрот»: «Ми зібрали не просто змагання – цілий фестиваль, де, подібно до найвищого світового турніру Блекпул в Англії, усі бажаючі танцівники оцінки своїй майстерності від суддівської команди міжнародного рівня, – поділилася Олена Федорчук-Лемішко, співорганізатор «Параду надій».

Два дні поспіль на паркет виходили більше тисячі спортсменів різних вікових категорій - «Сеньйори» «Дорослі», «Молодь», «Юніори», «Ювенали», «Бейбі» тощо. 50 суддів оцінювали виступ спортсменів, серед них - Джонатан Вілкінс (США), чемпіон світу, переможець найвищого світового турніру - Блекпула в стандартній програмі серед професіоналів; чемпіонка світу з латиноамериканської програми серед професіоналів Біанка Оршіт (Німеччина). На думку суддів, «Парад Надій» є одним з кращих в Україні турнірів зі спортивно-бальних танців й відповідає міжнародному рівню. Педагог і суддя у сфері спортивних танців Грехем Освік (Великобританія) зазначив, що найбільш складним і в той же час приємним було те, що всі учасники якісно підготовлені, що робить місію «вибрати кращого» нелегким завданням.

Кращими по версії «Параду надій -2017» були кияни – саме вони забрали більшість нагород фестивалю. У категорії «молодь1» перемогли в європейській програмі кияни Данило Добровольский та Мальована Анастасія (клуб «Максимум»), а у категорії Rising Star – вихованці столичного клубу «СпортДанс» Крістіан Хілл й Анастасія Лемішко. «Золотими» стали «юніори» в латиноамериканській програмі Артур Равлик та Маргарита Соломія (Inter-Dance, Київ), а медалі в латиноамериканській програмі в цій категорії вибороли росіяни Дмитро Чечкін та Таїсія Чалбасова (Москва). Двічі піднімалися за медалями Володимир Одінцов та Анастасія Вінокурова з клубу BIG Dance (Київ) - кращі у виконанні стандартної програми в категорії Pro Am (в парі професіонал та аматор).

А в категорії «Дорослі» латину кращого всіх «запалили» Максим Боднар та Анна Письменна (клуб «Шанс», Київ) - свою перемогу ця пара й решта фіналістів цієї категорії та «юніорів» прикрасили подякою від партнера точного часу - торгової мережі «Секунда». Знаменитий кубок «Фокстроту», заснований у рамках «Параду надій» торговельною мережею «Фокстрот», вибороли вихованці клубу «Фавор» - Дмитро Євтерев та Валерія Дорофей (Київ).

- Те, що український «Парад надій» виріс до формату танцювального фестивалю типу Блекпульського, - високий результат ще однієї команди - організаторів, - сказав, коментуючи результати за кубок «Фокстроту» виконавчий директор торгової мережі «Фокстрот» В’ячеслав Поврознік. – Свій внесок зробила й наша компанія, адже бренд вже 15 років разом із «Парадом надій» живить розвиток спортивного танцю в Україні.

У вечірньому відділенні 25 лютого майже півтисячі учасників взяли участь у флешмобі Mannequin Challenge під час колективного віденського вальсу, коли буквально «застигли» у позах манекенів усі пари і глядачі на трибунах. «Будемо нерухомими 30 секунд, адже незабаром ювілейний – XXX-ий «Парад надій», - звернулася перед початком флешмобу організатор «Параду» Валентина Федорчук, голова колегії суддів Асоціації спортивних танців України, президент столичної “Школи танців Федорчук”. Вона повідомила, що партнери фестивалю – компанія “Fly Technology” зняла флешмоб з висоти польоту квадрокоптеру й викладуть відео на сторінці “Параду надій” у фейсбук - https://www.facebook.com/ParadNadejd/

Валентина Федорчук, відкриваючи кожне з 6 відділень фестивалю, невпинно дякувала усім помічникам «Параду надій». У першу чергу, Групі компаній «ФОКСТРОТ» та її лідерам – Валерію Маковецькому та Геннадію Виходцеву за багаторічну підтримку її фестивальної ідеї. В’ячеславу Поврозніку, виконавчому директору мережі «Фокстрот» - за «родзинку» фестивалю кубок «Фокстрот». Торговій мережі «Секунда» за мотивацію спортсменів у категоріях «Дорослі» та «Молодь» та танцевального магазину «Dance me». Інформаційним партнерам - тижневику «Дзеркало тижня. Україна», всеукраїнській газеті «День», порталу «Обозреватель» та інформаційному агентству «Інтерфакс. Україна».

- Ми пережили зиму, порадувалися «Параду надій», значить все в нашій країні буде добре! - резюмувала Валентина Федорчук, анонсуючи «Парад надій – 2018».