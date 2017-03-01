Надходження податку на доходи фізосіб за два місяці 2017 р. зросли на 45% проти двох місяців 2016 р.

Надходження в Україні податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у січні-лютому 2017 р. становили 21 млрд грн, що на 6,5 млрд грн, або 45%, більше, ніж за аналогічний період 2016 р., повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Це більше, ніж ми могли собі уявити", - сказав він на засіданні Кабінету Міністрів у Києві в середу.

Міністр додав, що в лютому показники істотно кращі, ніж у січні, оскільки базувалися вже на вдвічі підвищеній мінімальній заробітній платі в 3200 грн на місяць.

А.Рева додав, що надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) за перші два місяці року становили 22,6 млрд грн, що на 3,12 млрд грн, або 16,5%, більше, ніж за два місяці минулого року.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що 4 млн українських громадян з нового року вже отримали підвищені заробітні плати.

Глава Мінсоцполітики повідомив про закриття в період із 1 грудня 2016 р. по 20 лютого 2017 р. 331,1 тис. "спрощенців", з яких 90,8%, або 301 тис., останніми роками не здійснювали господарську діяльність.

Водночас, зазначив А.Рева, за цей самий період зареєструвалися 54,9 тис. нових фізосіб-підприємців.

При цьому міністр додав, що попри закриття більш ніж 300 тис. "сплячих" фізосіб-підприємців залишилося ще близько 800 тис., які не закрилися і мають сплатити ЄСВ.