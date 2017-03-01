Боевики продолжают обстрелы окрестностей ДФС, российская сторона СЦКК гарантий тишины не дает

Незаконные вооруженные формирования продолжают в среду обстрелы территории вокруг Донецкой фильтровальной станции (ДФС), подающей воду в г.Авдеевка, Ясиноватая и Донецк, из-за чего проведение восстановительных работ на ней невозможно, заявляет глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Российская сторона в СЦКК медлит с предоставлением письменных гарантий режима тишины. Это при том, что ДФС подает воду также и на Ясиноватую и часть Донецка (контролируемые боевиками – ИФ)", - написал П.Жебривский на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Он отметил, что ремонтные бригады, наблюдатели ОБСЕ и наши саперы не могут зайти на территорию ДФС, чтобы обезвредить мины и начать восстановительные работы, для проведения которых по оценкам специалистов КП "Вода Донбасса", нужно 2-3 дня.

Кроме того, П.Жебривский сообщил, что, по предварительным данным, на территории ДФС лежит несколько управляемых мин направленного действия МОП 100.

По данным пресс-центра штаба АТО, украинская сторона СЦКК констатирует, что по состоянию на 12.00 1 марта продолжаются обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований позиций ВСУ, мирных населенных пунктов и ключевых объектов инфраструктуры вдоль линии разграничения. При этом обстановка в районе г.Авдеевка остается особенно напряженной.

Вследствие обстрелов 24 февраля была остановлена работа ДФС из-за повреждения хлоропровода и основных элементов этого объекта. Однако в результате отказа предоставления гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО, аварийно-обновительные работы не могут быть произведены уже в течение последних 6 суток. "Российская сторона СЦКК неспособна эффективно исполнять возложенные на нее обязанности и действенно влиять на НВФ ОРДО для обеспечения функционирования Донецкой фильтровальной станции", - подчеркивают в пресс-центре штаба.

В заявлении подчеркивается, что такими действиями незаконные вооруженные формирования и РФ грубо нарушают нормы международного права, пренебрегают положениями Минских договоренностей и сознательно создают предпосылки для ухудшения гуманитарной ситуации в Авдеевке, Ясиноватой и Донецке.