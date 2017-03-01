Гройсман знову пропонує всьому складу керівництва ФДМ подати у відставку

Фонд держмайна України в повному своєму складі неефективно управляє держмайном, і від цього держава втрачає мільярди гривень, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Вам потрібно усім разом зібратися, написати заяву і звільнитися", - сказав прем'єр на засіданні уряду в Києві в середу, звертаючись до першого заступника голови Дмитра Парфененка, додавши, що це варто було б сказати главі ФДМ Ігорю Білоусу.

Д.Парфененко, загалом погодившись із прем'єром, на своє виправдання сказав, що відповідає за оренду, а плани бюджетних надходжень від оренди постійно перевиконуються.

"Це вам неправильно встановлюють плани", - відреагував В.Гройсман.

"Я наголошую, що всього цього не терпітиму, просто наголошую на цьому", - підсумував прем'єр.

Як повідомлялося, В.Гройсман на початку грудня на засіданні уряду заявив, що невдалий повторний конкурс із продажу 99,567% акцій ПАТ "Одеського припортового заводу" продемонстрував нездатність ФДМ у його нинішньому стані та за нинішнього керівництва ефективно здійснювати приватизацію.

"Я б позвільняв усіх, хто управляє Фондом держмайна України. Якби це були мої повноваження, всі були б уже звільнені", - заявив тоді прем'єр.

Через тиждень глава уряду доручив відкласти ухвалення усіх рішень щодо порушуваних ФДМ питань до проведення аудиту діяльності цього відомства.