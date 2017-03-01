Події

14:29 01.03.2017

Україна від початку 2016/2017 МР експортувала 29,4 млн тонн зерна

Україна від початку 2016/2017 маркетингового року (МР, липень-червень) станом на 1 березня 2017 року експортувала 29,43 млн тонн зернових.

Згідно з повідомленням Міністерства аграрної політики та продовольства в середу, на сьогодні експортовано близько 13,56 млн тонн пшениці, 4,66 млн тонн ячменю та 11,05 млн тонн кукурудзи.

Крім того, на зазначену дату експортовано 242,8 тис. тонн борошна.

Як повідомлялося з посиланням на дані Мінагропроду, Україна в 2015/2016 МР (липень-червень) експортувала 39,487 млн тонн зерна, що на 13,5% більше, ніж попереднього сезону.

За прогнозами Мінагропроду, експорт зерна в 2016/2017 МР може сягнути близько 40 млн тонн.

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