"Укртелеком" припинив обслуговувати ОРДО

ПАТ "Укртелеком" змушено припинити надання послуг телефонії та Інтернету в неконтрольованій частині Донецької області, повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook директор з корпоративних комунікацій ПАТ Михайло Шуранов.

"Близько 200 тис. наших громадян втратили можливість спілкування. Офіс компанії в Донецьку й обладнання захоплені. Компанія централізовано відключила донецький фрагмент від національної мережі", - повідомив він у середу.

Раніше в середу ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що майже на 40 підприємствах з українською юрисдикцією введено зовнішнє управління.

За його словами, форма власності деяких підприємств не змінювалася після переходу під зовнішнє управління, а зовнішнім покупцем продукції таких підприємств може бути тільки Росія.