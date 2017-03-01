"Укртелеком" припинив обслуговувати ОРДО
ПАТ "Укртелеком" змушено припинити надання послуг телефонії та Інтернету в неконтрольованій частині Донецької області, повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook директор з корпоративних комунікацій ПАТ Михайло Шуранов.
"Близько 200 тис. наших громадян втратили можливість спілкування. Офіс компанії в Донецьку й обладнання захоплені. Компанія централізовано відключила донецький фрагмент від національної мережі", - повідомив він у середу.
Раніше в середу ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що майже на 40 підприємствах з українською юрисдикцією введено зовнішнє управління.
За його словами, форма власності деяких підприємств не змінювалася після переходу під зовнішнє управління, а зовнішнім покупцем продукції таких підприємств може бути тільки Росія.