Події

14:33 01.03.2017

Вартість деяких препаратів за програмою реімбурсації знизилася на 70%

Ціни на низку лікарських препаратів за програмою реімбурсації в деяких аптечних установах почали знижуватися, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету Міністрів у середу.

"Уже розпочався моніторинг цін на лікарські препарати і є перші результати, динаміка. За різними препаратами є зниження вартості на 20% і навіть до 70% порівняно з вартістю цих препаратів у тих аптеках, які поки що залишили ціни на попередньому рівні", - сказав він.

За словами прем'єр-міністра, Україна вийшла на фінішну пряму на шляху оптимізації цін і запровадження відшкодування вартості ліків за серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом ІІ типу та бронхіальній астмі.

"Міністерство охорони здоров'я України спільно з Кабінетом Міністрів напрацювали всі необхідні нормативно-правові акти, провели десятки зустрічей з усіма учасниками ринку - виробниками, імпортерами, аптечними мережами. Фактично всі механізми на сьогодні є реалізовані", - сказав він.

Крім того, В. Гройсман відзначив необхідність проведення роботи і вжиття відповідних заходів місцевою владою для реалізації рішень щодо зниження та відшкодування вартості ліків.

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