Уряд доручив наглядовій раді "Укрзалізниці" розглянути питання реалізації брухту переважно метпідприємствам України

Кабінет Міністрів України дав протокольне доручення наглядовій раді ПАТ "Укрзалізниця" розглянути питання щодо реалізації брухту з підприємств залізниці через електронні системи з переважним правом закупівлі металургійними підприємствами країни.

Відповідну пропозицію на засіданні уряду в середу вніс перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

При цьому він зазначив, що це протокольне рішення внесено за підсумками наради прем'єр-міністра з металургами, яка відбулася у вівторок, щодо забезпечення вітчизняних металургійних підприємств брухтом.

"За результатами наради наглядовій раді ПАТ "Укрзалізниця" з метою захисту інтересів підприємств вітчизняної металургійної промисловості розглянути на своєму засіданні питання про реалізацію брухту з використанням електронних систем із наданням переваги (на купівлю - ІФ) вітчизняним підприємствам", - зачитав проект рішення М.Нефьодов.

"Рішення прийнято", - сказав прем'єр Володимир Гройсман.

Як повідомлялося, голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Бальчун заявив, що у 2017 р. "Укрзалізниця" розпочинає продаж брухту і планує продати 130 тис. тонн.

Раніше експерти оцінювали загальні запаси брухту "Укрзалізниці" на рівні 400-450 тис. тонн.