Події

14:59 01.03.2017

Мережа "Vodafone-Україна" на території ОРДЛО працює в автономному режимі

Мережа мобільного оператора Vodafone Україна" (Прат "МТС Україна") на неконтрольованих Україною територіях Донецької та Луганської областей продовжує працювати в автономному режимі, повідомили в компанії в середу.

"Ніякої діяльності на тих територіях ми не ведемо, послуги абонентам надаємо віддалено. Мережа працює в автономному режимі, тобто, не всі базові станції перебувають у робочому стані, деякі вийшли з ладу, тому що у нас немає можливості їх обслуговувати і ремонтувати. Тому якість послуг може відрізнятися. Наразі мережа працює. А що може статися в майбутньому, важко сказати", - сказала в коментарі агентству PR-директор "Vodafone-Україна" Вікторія Рубан.

Як повідомлялося, 1 березня "Укртелеком" припинив надання послуг телефонії та інтернет в неконтрольованої частині Донецької області.

Раніше в середу глава так званої "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що зовнішнє управління введено майже на 40 підприємствах регіону з українською юрисдикцією.

За його словами, форма власності деяких з них не змінювалася після переходу під зовнішнє управління, а зовнішнім покупцем продукції таких підприємств може виступати тільки РФ.

- компанія

Барселона. 1 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Мережа мобільного оператора Vodafone Україна" (Прат "МТС Україна") на неконтрольованих Україною територіях Донецької та Луганської областей продовжує працювати в автономному режимі, повідомили в компанії в середу.

"Ніякої діяльності на тих територіях ми не ведемо, послуги абонентам надаємо віддалено. Мережа працює в автономному режимі, тобто, не всі базові станції перебувають у робочому стані, деякі вийшли з ладу, тому що у нас немає можливості їх обслуговувати і ремонтувати. Тому якість послуг може відрізнятися. Наразі мережа працює. А що може статися в майбутньому, важко сказати", - сказала в коментарі агентству PR-директор "Vodafone-Україна" Вікторія Рубан.

Як повідомлялося, 1 березня "Укртелеком" припинив надання послуг телефонії та інтернет в неконтрольованої частині Донецької області.

Раніше в середу глава так званої "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що зовнішнє управління введено майже на 40 підприємствах регіону з українською юрисдикцією.

За його словами, форма власності деяких з них не змінювалася після переходу під зовнішнє управління, а зовнішнім покупцем продукції таких підприємств може виступати тільки РФ.

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