Інституційну помилку з НАЗК необхідно невідкладно виправити, - Петренко

Міністр юстиції України Павло Петренко сподівається, що Верховна Рада ухвалить рішення про подальшу роботу Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) після завершення другого рівня подання декларацій.

"Ми за них зараз фактично робимо роботу, так тривати далі не повинно. Я думаю, що після закінчення другої хвилі подання декларацій треба приймати якесь інституційне рішення. Колегіальний орган - це колегіальна безвідповідальність, ця та інституційна помилка, якої припустилися. Її треба виправляти і не затягувати час", – сказав П. Петренко журналістам у середу в Києві.

Він розповів, що після другої хвилі подання декларацій уряд розробить і дасть на розгляд Верховної Ради законопроект, що запропонує виправити цю помилку.

"Ми вийдемо з ініціативою... Моє бачення – треба робити переформатування цього органу (НАПК – ІФ), щоб був керівник, який несе відповідальність... і треба вводити інститут зовнішнього аудиту", - сказав міністр, додавши, що незалежні аудитори кожен рік надаватимуть оцінку роботі цього органу, і якщо ця оцінка буде негативною, то тоді повинна бути можливість змінювати осіб, які працюють у цьому органі".

П. Петренко впевнений, що ситуацію, що склалася з НАЗК, буде виправлено.