Події

15:32 01.03.2017

Кабмін найближчими місяцями представить проект пенсійної реформи

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет Міністрів у найближчі місяці представить проект пенсійної реформи.

"Надважливе завдання, це завдання розбудови нової пенсійної системи нашої країни, яка була б справедливою системою. Ми над цим питанням працюємо і в найближчі місяці будемо готові презентувати її українському суспільству", - сказав він на зустрічі з послами країн Великої сімки (G7: Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія) в Києві в середу.

Прем'єр зазначив, що метою є перехід до бездефіцитної пенсійної системи.

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