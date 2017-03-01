Кабмін найближчими місяцями представить проект пенсійної реформи

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет Міністрів у найближчі місяці представить проект пенсійної реформи.

"Надважливе завдання, це завдання розбудови нової пенсійної системи нашої країни, яка була б справедливою системою. Ми над цим питанням працюємо і в найближчі місяці будемо готові презентувати її українському суспільству", - сказав він на зустрічі з послами країн Великої сімки (G7: Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія) в Києві в середу.

Прем'єр зазначив, що метою є перехід до бездефіцитної пенсійної системи.