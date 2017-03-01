Рішення про повторний вогонь українських військових у зоні АТО приймають командири

Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко наголошує, що українські військові в зоні проведення антитерористичної операції у разі загрози можуть відкривати вогонь у відповідь на обстріл бойовиків, відповідне рішення приймають командири.

"Позиція була, є і залишається: рішення про повторний вогонь приймають командири. Командир відділення у разі загрози йогу життю або його підлеглим на конкретній посаді - чи то обстріл, чи то загроза висунення якогось підрозділу до цього посту - має право відкривати вогонь зі зброї, яка є в його підрозділу", - пояснив В. Муженко у коментарі інтернет-виданню "Українська правда".

Він додав: "Те ж стосується командира взводу, командира роти, а також комбата. У нього вже є в розпорядженні міномети, але вони перебувають в місцях відведення і тут відповідальність приймає старший начальник. Але з тієї зброї, якеа не підлягає відвіденню, він має право давати вогонь".

На уточнювальне запитання, чи стосується це лише зброї, не забороненої Мінськими угодами, В. Муженко відповів: "Якщо застосовується зброя, заборонена Мінськими угодами, ми вправі давати адекватну відповідь".

Начальник Генштабу також роз'яснив: "Прописана певна процедура, за якою командир бригади має повідомляти українській стороні СЦКК, а вона – росіянам і ОБСЄ про те, що ведеться такий вогонь, і ми застосовуємо вогонь у відповідь. Якщо є необхідність, то командир застосовує зброю і паралельно повідомляє, що є факт застосування такої зброї, тому що була така необхідність".

Розповідаючи про загострення ситуації на Донбасі, він висловив думку, що це – реакція бойовиків на Авдіївку, "на поразку, якої вони зазнали". "Вони посилюють обстріли, щоб стабілізувати свій психологічний стан. Агресія до місії ОБСЄ також цим пояснюється", - вважає В. Муженко.