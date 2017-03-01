Події

18:30 01.03.2017

Бойовики з півночі 58 разів обстрілювали українські позиції в зоні АТО

Незаконні збройні формування з початку доби в середу 58 разів обстрілювали позиції українських захисників у зоні проведення антитерористичної операції, один український військовий дістав поранень, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом зафіксовано 58 обстрілів. Одного нашого військового поранено", - йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook.

На Донецькому напрямку з танків, мінометів, БМП і гранатометів НЗФ обстріляли Авдіївку. З гранатометів і стрілецької зброї – Новоселівку-2, Новгородське, Піски, Кам'янку, Зайцеве.

На Маріупольському напрямку з 122-міліметрової артилерії ворог обстріляв Широкине і Водяне, а з мінометів - Новотроїцьке, Богданівку, Павлопіль і Чермалик. З гранатометів і стрілецької зброї - Павлопіль, Талаківку, Лебединське та Широкине. Широкине, Новотроїцьке і Водяне обстрілювали з БМП.

На Луганському напрямку з 152-міліметрових артилерії бойовики обстріляли Троїцьке, 122-міліметрової – Кримське, 120 - і 82-міліметрових мінометів - Новозванівку, Катеринівку, Золоте, Горіхове та Троїцьке. Новоолександрівку і Катеринівку також обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї. По Кримському стріляли з БМП.

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