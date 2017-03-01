Київ знову заявив у Мінську про безпеку як ключову складову Мінських угод – Оліфер

Українська сторона наполягає на необхідності гарантування безпеки на Донбасі як головної складової Мінських угод.

Про це за підсумками засідання в Мінську Тристоронньої контактної групи повідомила прес-секретар другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Безпека – це перша і ключова складова всього комплексу Мінських домовленостей і без її вирішення неможливо рухатися вперед у врегулюванні всіх інших питань", - написала вона на своїй сторінці у Facebook у середу.