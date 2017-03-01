Події

18:36 01.03.2017

Київ знову заявив у Мінську про безпеку як ключову складову Мінських угод – Оліфер

Українська сторона наполягає на необхідності гарантування безпеки на Донбасі як головної складової Мінських угод.

Про це за підсумками засідання в Мінську Тристоронньої контактної групи повідомила прес-секретар другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Безпека – це перша і ключова складова всього комплексу Мінських домовленостей і без її вирішення неможливо рухатися вперед у врегулюванні всіх інших питань", - написала вона на своїй сторінці у Facebook у середу.

ВАЖЛИВЕ

Бойовики з півночі 58 разів обстрілювали українські позиції в зоні АТО

Список СБУ налічує 113 полонених, відомо місцезнаходження 59, ОРДЛО підтверджує 47

МЕРТ оцінює зростання ВВП у січні на рівні 5,1%

Аеропорт "Київ" буде закрито у зв'язку з капітальним ремонтом злітно-посадкової смуги

Мережа "Vodafone-Україна" на території ОРДЛО працює в автономному режимі

ОСТАННЄ

"Нафтогаз" просить Європейський суд справедливості долучити його до розгляду справи щодо OPAL

ДФС стягнула з рахунків "Укрнафти" 168 млн грн

Рішення про повторний вогонь українських військових у зоні АТО приймають командири

Узгодження меморандуму з МВФ очікується найближчими днями

Кабмін найближчими місяцями представить проект пенсійної реформи

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog796.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА