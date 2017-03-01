"Нафтогаз" просить Європейський суд справедливості долучити його до розгляду справи щодо OPAL

НАК "Нафтогаз України" звернулася до Загального Європейського суду справедливості з проханням долучити її до розгляду справи щодо оскарження рішення ЄК від 28 жовтня 2016 року, що дозволяє ПАТ "Газпром" значно збільшити завантаження газопроводу OPAL, а також обсяги прокачування Північним потоком, повідомила прес-служба НАК.

Позивачем у цій справі виступає польська PGNiG.

"Нафтогаз направила такий запит, посилаючись на попередню практику суду, а також вказавши на потенційні негативні наслідки рішення ЄК для компанії, серед яких зменшення обсягів транзиту природного газу територією України, загроза безпеки поставок природного газу до України через припинення газових потоків з Польщі, погіршення конкурентної позиції "Нафтогазу", несподівана зміна регуляторних та ринкових умов діяльності компанії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у прес-службі, залучення "Нафтогазу" до процесу за позовом PGNiG дозволить українській компанії запропонувати додаткові аргументи, а також отримати офіційний доступ до матеріалів справи. Наразі запит "Нафтогазу" на долучення до справи, ініційованій PGNiG, підлягає розгляду судом з урахуванням позицій сторін.