Події

19:08 01.03.2017

НБУ спростив клієнтам банків процедури купівлі валюти та перерахування коштів нерезидентам

Національний банк України (НБУ) спростив процедуру проведення операцій клієнтами банків з придбання іноземної валюти та перерахування коштів за кордон нерезидентам, повідомляється на веб-сайті центробанку.

Відтепер клієнтам банків немає необхідності чекати дозволу НБУ на проведення зазначених валютних операцій. Уповноважені банки будуть інформувати регулятора про відповідні операції після їх проведення.

У разі виникнення у НБУ сумнівів щодо проведених банком валютних операцій клієнтів до такого банку може бути направлено вимогу припинити їх. Для відновлення відповідних операцій потрібно окреме повідомлення Нацбанку.

Крім того, у разі переходу клієнта, валютні операції якого викликали у НБУ сумніви, на обслуговування в інший банк, уповноважений банк зобов'язаний повідомити про це НБУ.

Інший банк, в якому клієнт відкриває поточні рахунки, має право звернутися до всіх попередніх обслуговуючих банкам за інформацією від НБУ щодо сумнівних операцій клієнта.

Відповідне рішення затверджено постановою правління НБУ №15 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ" від 28 лютого 2017 року.

Згідно з постановою, всі норми, що стосуються інформування уповноваженими банками НБУ про валютні операції клієнтів і перевірку регулятором цієї інформації об'єднані в окрему інструкцію "Про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файлу".

Постанова набуває чинності з 22 березня 2017 року.

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