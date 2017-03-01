Події

19:11 01.03.2017

Україна виплатила $505 млн відсотків за реструктуризованими євробондами

Міністерство фінансів України виплатило $505,429 млн відсоткового доходу за третій купонний період за облігаціями зовнішньої державної позики (єврооблігаціями), повідомило відомство у четвер ввечері.

Як повідомлялося, зазначені єврооблігації були випущені в рамках проведеної Україною боргової операції з державним та гарантованим державою боргом, а також реструктуризації зовнішніх запозичень Києва, "Укравтодору" і держпідприємства "Конструкторське бюро "Південне ім.Янгеля" (Дніпро).

Процентна ставка за всіма зазначеними цінними паперами встановлена на рівні 7,75% річних. Процентний дохід нараховується і виплачується двічі на рік - 1 березня та 1 вересня, починаючи з 1 березня 2016 року. Строк погашення настає 1 вересня відповідного року – з 2019 по 2027 рік.

Загальна сума першого купонного платежу становила $473,313 млн, другого - $505,429 млн.

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