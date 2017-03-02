Порошенко підписав закон про посилення соцзахисту молоді на окупованих територіях і на лінії зіткнення

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях і в населених пунктах на лінії зіткнення", повідомляє прес-служба глави держави в четвер.

Цей закон спрямований на посилення державної підтримки при здобутті освіти в державних і комунальних навчальних закладах для відповідної категорії людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях і в населених пунктах на лінії зіткнення.

Підтримка здійснюватиметься в рамках державної цільової програми та передбачає комплекс заходів (зокрема, повна або часткова оплата навчання, безплатне надання підручників, стипендіальне забезпечення, безкоштовне забезпечення проживання в гуртожитках тощо). Такі заходи та умови їх надання визначатиме Кабінет Міністрів.

"Передбачається, що такі державні гарантії будуть додатковими важелями у формуванні проукраїнської позиції серед молоді, що проживає на цих територіях, і сприятиме її соціальній адаптації", - наголошує прес-служба.