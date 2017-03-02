Події

09:22 02.03.2017

Порошенко підписав закон про посилення соцзахисту молоді на окупованих територіях і на лінії зіткнення

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях і в населених пунктах на лінії зіткнення", повідомляє прес-служба глави держави в четвер.

Цей закон спрямований на посилення державної підтримки при здобутті освіти в державних і комунальних навчальних закладах для відповідної категорії людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях і в населених пунктах на лінії зіткнення.

Підтримка здійснюватиметься в рамках державної цільової програми та передбачає комплекс заходів (зокрема, повна або часткова оплата навчання, безплатне надання підручників, стипендіальне забезпечення, безкоштовне забезпечення проживання в гуртожитках тощо). Такі заходи та умови їх надання визначатиме Кабінет Міністрів.

"Передбачається, що такі державні гарантії будуть додатковими важелями у формуванні проукраїнської позиції серед молоді, що проживає на цих територіях, і сприятиме її соціальній адаптації", - наголошує прес-служба.

ВАЖЛИВЕ

Україна виплатила $505 млн відсотків за реструктуризованими євробондами

Бойовики з півночі 58 разів обстрілювали українські позиції в зоні АТО

Список СБУ налічує 113 полонених, відомо місцезнаходження 59, ОРДЛО підтверджує 47

МЕРТ оцінює зростання ВВП у січні на рівні 5,1%

Аеропорт "Київ" буде закрито у зв'язку з капітальним ремонтом злітно-посадкової смуги

ОСТАННЄ

Парк відпочинку заплановано облаштувати навколо столичного озера Жандарка у Дарницькому районі

Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування-2017 з профіцитом 1,5 млрд грн та Фонду на випадок безробіття - 200 млн грн

НБУ удосконалив операції з депсертифікатами та іншими інструментами регулювання ліквідності

Кабмін призначив стипендії 100 видатним спортсменам, тренерам та діячам фізкультури

НБУ спростив клієнтам банків процедури купівлі валюти та перерахування коштів нерезидентам

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА