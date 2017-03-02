Події

09:26 02.03.2017

Кабмін призначив стипендії 100 видатним спортсменам, тренерам та діячам фізкультури

Кабінет Міністрів України призначив урядові стипендії 100 видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства молоді та спорту, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 1 березня.

У ньому наголошується, що згідно з розпорядженням буде призначено: 25 стипендій для видатних спортсменів, тренерів та діячів спорту інвалідів за вагомий внесок у розвиток фізкультури і спорту інвалідів, паралімпійського руху; 75 стипендій для видатних спортсменів, тренерів та діячів спорту.

На реалізацію цього рішення необхідно 960 тис. грн.

У повідомленні прес-служби йдеться, що реалізація рішення сприятиме відзначенню досягнень видатних спортсменів, спортивні здобутки яких вплинули на формування позитивного іміджу України та зростання її авторитету у світовому співтоваристві, а також стимулюванню творчої праці тренерів та створенню сприятливих умов для ефективного розвитку фізичної культури і спорту як важливої складової здорового способу життя.

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