НБУ удосконалив операції з депсертифікатами та іншими інструментами регулювання ліквідності

Національний банк України (НБУ) удосконалив проведення банками операцій з депозитними сертифікатами НБУ та іншими інструментами регулювання ліквідності, повідомляється на веб-сайті НБУ.

Відповідні зміни до положень про застосування Нацбанком стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи закріплені постановою правління НБУ №16 від 28 лютого 2017 року. Вони вступають у силу з 1 липня 2017 року.

Відтепер угода між банками та Нацбанком про операції з розміщення депозитних сертифікатів полягатиме у формі публічної пропозиції НБУ на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг НБУ".

У НБУ впевнені, що така правова конструкція спростить банкам документарні процедури і прискорить внесення подальших змін до такого договору.

Регулятор також удосконалив порядок розміщення депозитних сертифікатів: Нацбанк задовольнятиме заявки банків на участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів овернайт"/кількісного тендера без оголошення загального обсягу коштів, що залучаються НБУ, а також передавати банкам повідомлення про задоволення заявок мірою їх надходження, а не після завершення прийому заявок.

Нацбанк також скасував умову необхідності дотримання банком порядку формування та зберігання обов'язкових резервів для участі в проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів НБУ.

"Таке рішення пов'язане зі зміною підходів щодо застосування заходів впливу до банків за недотримання нормативу обов'язкового резервування. Зокрема, невиконання банком нормативу обов'язкового резервування розглядається зараз як несанкціоноване отримання кредиту "овернайт" за штрафною ставкою", - зазначено в повідомленні.

Крім цього, банки отримали можливість надавати змішану заставу за кредитом "овернайт", тобто, вона може складатися з державних облігацій, депозитних сертифікатів НБУ і облігацій міжнародних фінансових організацій.

Прийняті зміни нададуть НБУ можливість проводити перевірку повноважень осіб, які подають заявки банків на проведення операцій з регулювання ліквідності з допомогою програмно-технологічного забезпечення, зокрема з використанням електронного цифрового підпису.