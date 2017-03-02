Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування-2017 з профіцитом 1,5 млрд грн та Фонду на випадок безробіття - 200 млн грн

Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Фонду соціального страхування на 2017 рік з профіцитом у сумі 1,5 млрд грн і Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2017 рік з профіцитом 200 млн грн.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства соціальної політики, відповідні рішення були прийняті на засіданні уряду 1 березня.

Зокрема, бюджет Фонду соцстрахування затверджений із дохідною частиною у сумі 20,1 млрд грн, видаткової в сумі 18,6 млрд грн.

Резерв коштів для надання матеріального забезпечення та страхових виплат становить 464,5 грн.

Бюджет Фонду соцстрахування із безробіття затверджений із дохідною частиною у сумі 10,5 млрд грн., видатковою в сумі 10,3 млрд грн.

Резерв коштів для виплати допомоги із безробіття становить 176,3 млн грн.

У повідомленні говориться, що бюджети Фондів на 2017 рік є збалансованими.