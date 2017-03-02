Події

09:52 02.03.2017

Парк відпочинку заплановано облаштувати навколо столичного озера Жандарка у Дарницькому районі

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати підтримали проект рішення про створення парку відпочинку навколо озера Жандарка в Дарницькому районі столиці.

Як повідомляє прес-служба Київради, орієнтовна площа парку становить 5,9 га. Зону відпочинку мають намір облаштувати належним чином на земельній ділянці, розташованій між вулицями Урлівська, Дніпров, Івана Бойка і Здолбунівська.

"Ми хочемо зберегти рекреаційні цінності цієї території, зберегти зелені насадження. Парк має бути безпечним місцем відпочинку як киян, так і гостей столиці. Більш того, надання відповідного статусу цієї області убезпечить територію від незаконних забудов", - зазначає співавтор цього проекту рішення, депутат Київради Володимир Гончаров.

Проект рішення також передбачає внесення змін до Програми розвитку зеленої зони Києва до 2010 року, зокрема зарахування відповідної земельної ділянки до переліку парків Дарницького району. Здійснювати благоустрій території навколо озера Жандарка буде КО "Київзеленбуд".

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