Кабмін створив оргкомітет на чолі з Кириленком з проведення в Україні Чемпіонату Європи зі стрибків у воду-2017

Кабінет Міністрів України створив організаційний комітет із підготовки та проведення в Україні у 2017 році Чемпіонату Європи зі стрибків у воду на чолі з віце-прем'єр-міністром В'ячеславом Кириленком.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства молоді та спорту, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 1 березня.

Заступниками голови оргкомітету призначено міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, президент Федерації України зі стрибків у воду Ігоря Лисова. Також до складу робочого органу увійшли представники парламентського комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму, Мінінфраструктури, МВС, Київської міської державної адміністрації, Національного олімпійського комітету та ін.

У повідомленні наголошується, що прийняття цього рішення надасть можливість ефективно організувати роботу як на стадії підготовки спортивного заходу, так і при безпосередньому проведенні чемпіонату Європи. Робота організаційного комітету сприятиме вирішенню стратегічних завдань і позитивному вирішенню поточних проблем, дозволить підготувати найоптимальніші рішення щодо проведення заходу на високому організаційному рівні.

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду відбудеться в Києві 12-18 червня 2017 року.