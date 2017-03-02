Держбюджет-2017 в січні-лютому перевиконано на 9,2%

Доходи державного бюджету України в січні-лютому 2017 року становили 112,04 млрд грн, що на 9,2%, або 9,4 млрд грн перевищує показники тимчасового плану, йдеться в повідомленні Державної казначейської служби у четвер.

Згідно з ним, порівняно з січнем-лютим минулого року доходи зросли на 41,45 млрд грн, або на 58,7%.

Держказначейство уточнює, що в лютому бюджет отримав 52,59 млрд грн, що на 12% або 7,19 млрд грн менше плану, однак це пояснюється тим, що в січні відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) становило лише 0,03 млрд грн, і план надходжень перевиконано на 38,7%, або на 16,59 млрд грн.

За підсумками двох місяців цього року в рахунок відшкодування ПДВ було виплачено 17,01 млрд грн, що на 6,6% перевищило показники двох місяців минулого року.

Загалом податкові надходження за січень-лютий-2017 збільшилися до січня-лютого-2016 на 80,8% – до 62,25 млрд грн, тоді як митні – на 34,4%, до 40,35 млрд грн. Тимчасовий план на два місяці цього року за ним був перевиконаний відповідно на 8,4% і 12%.

Загалом загальний фонд держбюджету отримав за січень-лютий-2017 105,22 млрд грн, що на 10% перевищило плановий показник і на 58,6% – показник січня-лютого-2016.

Держказначейство також повідомило про збільшення доходів місцевих бюджетів за перші два місяці цього року на 48,4% до перших двох місяцях минулого року – до 29 млрд грн, зокрема, в лютому вони збільшилися на 43% – до 16,36 млрд грн.

Надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) в лютому-2017, коли вперше мав проявитися ефект підвищення мінімальної зарплати вдвічі – до 3200 грн, збільшилися до лютого-2016 на 43,1% і становили 13,55 млрд грн.

Загалом за два місяці ЄСВ збільшився на 24,2% – до 24,63 млрд грн.

Як повідомлялося, доходи держбюджету України в 2017 році визначено в розмірі 731,03 млрд грн, зокрема загального фонду – 673,74 млрд грн, що відповідно на 20,3% і 17,1% перевищує доходи, закріплені у державному бюджеті на 2016 рік.

Видатки держбюджету в цьому році заплановані в обсязі 800,03 млрд грн, зокрема загального фонду – 739,71 млрд грн, перевищуючи планові видатки держбюджету-2016 відповідно на 17,4% і 14,3%.