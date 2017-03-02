Події

10:54 02.03.2017

У Криворізькій міськраді тривають обшуки, перевіряється можлива причетність до розкрадання коштів мера Ю. Вілкула

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про проведення обшуків у Криворізькій міській раді (Дніпропетровська обл.).

"Сьогодні проводиться кілька обшуків у Криворізькій міській раді за місцем проживання та здійснення комерційної діяльності директорів та засновників підприємств, причетних до легалізації 200 млн грн, виділених з бюджету в 2016 році", - написав генпрокурор на сторінці у Facebook у четвер.

За його даними, в рамках розслідування перевіряється можлива причетність до скоєння розкрадання міського голови Юрія Вілкула, його першого заступника Євгена Удода, заступника Олександра Катриченко, а також інших службових осіб міськради та низки підприємств.

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