Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України в січні становив $26 млн

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України в січні 2017 року становив $26 млн, що в 12,1 раза менше показника січня 2016 року, повідомляється на веб-сайті Національного банку України (НБУ).

За даними центробанку, відповідна динаміка обумовлена значним прискоренням темпів зростання експорту товарів у перший місяць року, тоді як темпи зростання імпорту сповільнилися, хоча і залишалися на високому рівні.

Істотне збільшення експорту товарів у січні 2017 року порівняно з січнем 2016 року (на 52,7%), зокрема, обумовлене як низькою базою порівняння минулого року, так і нарощуванням обсягів експорту за основними групами товарів.

"Підвищення світових цін на метали сприяло нарощуванню обсягів експорту чорних і кольорових металів на 70,1%. Значне розширення поставок зернових культур позначилося на річному зростанні експорту продовольчих товарів на 55,4%, що забезпечило половину зростання загального експорту. Значним також був зріст експорту продукції машинобудування – 34,3% рік до року, тоді як річні обсяги експорту хімічної продукції скоротилися на 8,7%", - констатує НБУ.

Річне зростання імпорту товарів у січні сповільнилося до 31,6% з 36% у грудні.

"Зниження цін призвело до скорочення вартісних обсягів імпорту продовольчих товарів. Обсяги імпорту енергетичних товарів у січні зросли на 67,8% проти 83,9% у грудні, насамперед, внаслідок збільшення імпорту природного газу для опалення в зв'язку з похолоданням", - пояснює Нацбанк.

Експорт послуг у січні 2017 року зріс на 16,2% порівняно з січнем 2016 року в результаті збільшення обсягу транзиту газу в європейські країни і значного збільшення обсягу IT-послуг. Вартісні обсяги імпорту послуг також виросли, однак більш низькими темпами – на 14,4% рік до року. Традиційно найбільший внесок у цей показник забезпечили подорожі, імпорт яких зріс на 10,5% рік до року.

У результаті сальдо торгівлі послугами у січні поточного року було позитивним і становило $155 млн.

Нацбанк також повідомляє, що з фінансового рахунку в січні спостерігався чистий відтік коштів у розмірі $177 млн, зокрема $133 млн - з приватного сектора.

"Така динаміка була зумовлена переважно виплатами за зобов'язаннями банківського сектора, насамперед, виплатами за міжбанківськими кредитами – $302 млн.

Чистий відтік боргового капіталу приватного сектора становив $590 млн, зокрема $246 млн - з реального сектора.

Приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у січні становив $17 млн. Кошти були повністю спрямовані в реальний сектор.

Таким чином, за підсумками січня дефіцит зведеного балансу становив $202 млн, що призвело до скорочення міжнародних резервів до $15,4 млрд, або до 3,4 місяці майбутнього імпорту у відносному вимірі.