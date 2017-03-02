СКМ вважає неприйнятною перереєстрацію підприємств у самопроголошених "ДНР"/"ЛНР" і сплату ним податків

Група СКМ заявляє про те, що завжди працювала і продовжує працювати виключно в рамках українського законодавства, зокрема її підприємства на тимчасово неконтрольованих українською владою територіях (НКТ).

"І жоден тиск не змусить нас змінити юрисдикцію своїх активів... Ми вважаємо приватну власність суверенною, а вимогу про перереєстрацію своїх підприємств та сплати податків самопроголошеним "ДНР" і "ЛНР" – неприйнятною", – йдеться в заяві СКМ в четвер.

Група зазначає, що забезпечує робочими місцями сотні тисяч людей в різних регіонах країни і є великим постачальником тепла, електрики і газу.

"СКМ - одна з небагатьох сполучних ланок між контрольованими і неконтрольованими територіями України", – йдеться в заяві.

Група наголошує, що всі активи групи СКМ у повному обсязі відраховують податки і збори в український бюджет. Згідно з документом, з початку конфлікту на Донбасі СКМ виплатила до державного бюджету понад 100 млрд грн податків, 10% з яких забезпечили відрахування підприємств, що працюють на НКТ.

Раніше цього тижня самопроголошені "ДНР"/"ЛНР" зажадали перереєстрації українських підприємств та сплати ними податків і заявили про введення з 1 березня зовнішнього управління на близько 40 підприємствах.

Гірничо-металургійний холдинг "Метінвест", контрольний пакет акцій якого належить СКМ, вже повідомив про зупинку з 20 лютого Єнакіївського металургійного заводу (ЄМЗ, Донецька обл.) та ПАТ "Краснодонвугілля" (Луганська обл.) через воєнні дії та блокади залізничного сполучення в зоні АТО. З 25 лютого мала припинити роботу Макіївська філія ЄМЗ.

В енергохолдингу "ДТЕК", що належить СКМ, на НКТ, зокрема, розташовані вугільні "Ровенькиантрацит", "Свердловантрацит" і "Комсомолець Донбасу", а також Зуївська ТЕС, частина мереж "ДТЕК Донецькобленерго" і "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля".

Крім того в СКМ на НКТ є кілька великих об'єктів нерухомості та спортивні об'єкти, зокрема, стадіон "Донбас-Арена" і навчальна база ФК "Шахтар", а також там працював підконтрольний групі фіксований оператор зв'язку "Укртелеком", який заявив про припинення роботи у зв'язку із захопленням 1 березня.

У попередні роки роботу на НКТ припинили, зокрема, належні СКМ мережі АЗС "Паралель" та мережа супермаркетів "Брусничка", машинобудівний холдинг Corum Group і банк ПУМБ.

Компанія СКМ – професійний інвестор, керівна компанія найбільшої фінансово-промислової групи України, діяльність якої сконцентрована в трьох основних сферах бізнесу: гірничо-металургійній, електроенергетичній і фінансовій, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, видобутку глин, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі. 100% акцій СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.

До групи СКМ входять компанії "Метінвест" (ГМК) і ДТЕК (енергетика), банк ПУМБ, страхові компанії АСКА і АСКА-Життя", "Укртелеком", телекомунікаційна група Vega, Медіа Група Україна", "ЕСТА Холдинг (нерухомість), "Український Рітейл" (роздрібна торгівля), UMG (виробництво мінеральної сировини), "Паралель" (оператор ринку нафтопродуктів), "Харвіст" (сільське господарство), машинобудівний холдинг Corum Group, транспортний холдинг "Портінвест" тощо.