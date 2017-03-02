Події

11:37 02.03.2017

Російські військові на Донбасі самовільно живуть у місцевого населення, вимагаючи алкоголь та їжу

У з'єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ зростає кількість випадків злочинів проти місцевого населення та інших правопорушень, пов'язаних із військовою службою, наголошує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У повідомленні ГУР на сторінці у Facebook зазначено, що під приводом "націоналізації" російські військовослужбовці незаконно вилучають у місцевих жителів автомобільну техніку та інше майно, військові патрулі безпідставно затримують та обшукують цивільних осіб.

"В 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК військовослужбовці передових підрозділів саботують вихід на зв'язок з командуванням, групами до п'яти осіб самовільно залишають місця служби і живуть по кілька днів у місцевих жителів, змушуючи тих забезпечувати "захисників" спиртним і продуктами харчування", - зазначає українська розвідка.

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