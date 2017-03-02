Події

11:38 02.03.2017

Суд порушив справу про банкрутство одного з найбільших боржників "Укрнафти"

Господарський суд Харківської області порушив справу про банкрутство одного з найбільших боржників ПАТ "Укрнафта"- ТОВ "Галнафта" (Харків).

Відповідна інформація оприлюднена в Єдиному держреєстрі юридичних осіб.

"Укрнафта" в судовому порядку намагається стягнути з "Галнафти" 1 млрд 320,873 млн грн за договорами купівлі-продажу нафти від 18 червня 2015 року.

Як повідомлялося, в жовтні 2016 року Госпсуд Харківської області зупинив провадження за позовом "Укрнафти" до "Галнафти" для проведення судово-бухгалтерської експертизи.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з акціонерами Приватбанку (Дніпро), – близько 42% акцій.

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